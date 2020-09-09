BARAJA KORUMA

TÜRKİYE’nin önemli projelerinden birisi olan, bölgedeki tarım alanlarının sulaması kadar, özellikle Çekerek ilçesinde balıkçılık faaliyetlerinin artması, turizm sektörünün gelişmesinde de önemli rolü bulunan Çekerek Barajı sularını, atıklardan korumaya yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çekerek ırmağı üzerinde kurulan baraj etrafından bulunan ve baraj suyunu kirleten hayvan ahırları hazırlanan proje dahilinde belediye tarafından istimlak yapılarak, yıktırıldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Çekerek Barajına artık kanalizasyon suyu bırakılmayacağını belirterek, ‘’Yıllarca ilçe merkezi kanalizasyonu tarafından kirletilen Çekerek Barajı için göreve geldiğimiz günden beri yapmış olduğumuz çalışma sonucu Atık Su Arıtma Tesisimizin arazi tahsisi yapıldı. Proje çalışmalarına başladık. Atık Su Arıtma Tesisi Projemiz için zemin etüdünü yaptırdık. Önümüzdeki ay içerisinde ihalesi yapılarak yapımına da başladığımızda, ilçemizin en büyük eksikliğini de gidermiş olacağız’’ dedi. Başkan Eyyüp Çakır, Çekerek ilçesinde balıkçılığın canlanarak, ülkemizin cazibe merkezi haline geleceğinin altını çizdi.

KİMYASAL ATIKLAR

Kapalı sularda bilinçsizce baraja bırakılan biyolojik, kimyasal ve evrensel atıklar en büyük çevre felaketlerinin habercisi olduğuna dikkat çekildi. Biyolojik Arıtma tesisi olmaması nedeniyle Çekerek ilçesindeki tüm atık su giderleri kontrolsüz olarak baraj havzasına aktığına vurgu yapılarak, ‘’Evlerde kullanılan kimyasal maddelerde bu atık su giderlerine bırakıldığı için tehlike sadece lağım suyu tehlikesi boyutunun da ötesinde baraj suyu kimyasal zehirlenmeye doğru hızlı adımlarla ilerliyor’’ denildi. Türkiye’nin son çeyrek asırda yürüttüğü en önemli projelerden birisi olan Çekerek ilçesindeki baraja bırakılan atık pis suların arıtılmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, öncelikle baraj suları kenarında bulunan ahırlar yıktırıldı.

TARIM ALANLARI

SULANACAK

Yozgat İl Genel Meclisi tarafından Çekerek Barajı ile ilgili hazırlanan raporda, ‘Yozgat, Tokat, Amasya, Çorum illerindeki, Çekerek, Zile, Reşadiye, Maşat, Mamure, Merzifon, Geldingen ovalarını kapsayan 653 bin 230 dekar alanın sulanıp, tahmini 50 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üreteceği’ hatırlatıldı. Sulama kanallarının yapılmasının ardından sulamaya açılacak alanlarda, ‘Soğan, Patates, Yonca, Korunga Mısır Silajı, Tiritikale’ gibi ürünlerin birim alanda verim artışları ile yöre çiftçilerine ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacağına da dikkat çekildi, göçün önlenebileceği ifade edildi. Raporda, ‘Çekerek barajı ilçenin hemen yanı başında olması, Çekerek ilçesinin gerek evsel ve gerekse endüstriyel arıtma tesisi olmaması nedeniyle, bütün atıklar herhangi bir arıtmaya tabi tutulmadan baraj sularına verilmektedir. Bu durum ise ileri zamanlarda barajın su kirliliği ve akabinde suda bulunan bütün canlı popülasyonuna olumsuz etki yapacağından, en kısa zamanda arıtma tesislerinin yapılmasının uygun olacağı’ görüşüne yer verildi.

