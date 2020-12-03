BARAJ KiRLENMEYECEK

YOZGAT ile birlikte, Çorum, Amasya ve Tokat illerindeki toplam 65 bin 323 hektar tarım alanını sulamak amacıyla inşa edilen Türkiye’nin en büyük 10 barajından birisi konumundaki Çekerek Barajı sularının kirlenmesine neden olan evsel ve hayvansal atık suların arıtılmasına yönelik projelendirilen tesisin ihalesi tamamlandı. Çekerek İlçesi ile birlikte diğer yerleşim yerlerindeki ahırların atık kirli sularının aktığı Irmak suyundaki kirliliğin önüne geçmek üzere başlatılan çalışma kapsamında bölgede arıtma tesisi kurulması uygun bulundu. Kapalı sularda bilinçsizce baraja bırakılan biyolojik, kimyasal ve evrensel atıkların en büyük çevre felaketlerinin habercisi olduğuna dikkat çekildi. Biyolojik Arıtma tesisi olmaması nedeniyle Çekerek ilçesindeki tüm atık su giderleri kontrolsüz olarak baraj havzasına aktığına vurgu yapıldı. Baraj suyundaki balıkların tehlike altında olduğu bildirildi. Denize kıyısı olmayan ve bozkırın ortasında yer alan Yozgat’ta Çekerek ilçesinde bulunan baraj ile birlikte sulama amaçlı yapılan diğer baraj ve göletlerde balıkçılık faaliyetleri de giderek artıyor. Yozgat’taki iç sularda avlanan balıklar Almanya, Fransa, Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Çekerek Atık Su Arıtma Tesisi ihalesinin yapıldığını, ihaleye 8 firmanın katıldığını bildirdi. Çakır, günlük 2 bin 142 metreküp kapasiteli Atık Su Arıtma Tesisinin, 4 bin 572 metre kanalizasyon ve terfi hattı, 41 muayene bacası, iki paket tip terfi merkezi bulunacağını, inşaatın 2 yılda tamamlanmasının planlandığını anlattı. ‘’Çekerek Barajına Artık Kanalizasyon Akmayacak!’’ diyen Belediye Başkanı Çakır, ‘’Yıllarca şehir kanalizasyonu tarafından kirletilen Çekerek Barajı için göreve geldiğimiz günden beri yapmış olduğumuz çalışmamızı ihale ederek bir sözümüzü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Yapımına da başladığımızda, ilçemizin en büyük eksikliğini de gidermiş olacağız. Çekerek Balıkçılığı bu vesileyle canlanacak ve ilçemiz Balıkçılık alanında Ülkemizin cazibe merkezi haline gelecektir. Bu projemizin gerçekleşmesinde başta hemşehrimiz, gururumuz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendi olmak üzere Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.