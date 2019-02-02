Banka destekliyor

İller Bankası desteğiyle Yozgat’ta belediyeler içme suyu ve kanalizasyon projelerini hayata geçiriyor. İller Bankası’nın katkılarıyla Yozgat’ta 10 projenin tamamlandığı, 12 projenin devam ettiği öğrenildi. Oluközü kanalizasyon işi, Boğazlıyan içme suyu projesi, Aydıncık içme suyu projesi İller Bankası desteğiyle yapımının sonuna gelindi. Diğer projelerde de çalışmaların sürdüğü bildirildi. İller Bankası’nın Yozgat’ta 22 proje için 87 milyon 409 bin 644 lira proje tutarı ayırdığı ve yüzde 60 oranında nakdi gerçekleşme sağlandığı ifade edildi.