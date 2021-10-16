BALMUMU HEYKELi

Türkiye’de karanlıkta kalan çok sayıda olay üzerindeki sis perdesini aralayan araştırmacı gazeteci, yazar, gazetemizin Yazı İşleri eski müdürlerinden Saygı Öztürk’ün, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından yapılan balmumu heykelinin panosu yeni kitaplarıyla süsleniyor. Saygı Öztürk, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesini ilk ziyaretinde kendisinin balmumu heykelini görünce oldukça heyecanlandığını belirterek, şimdide kitaplarının heykelin panosunda yer almasının kendisini mutlu ettiğini belirtti. Bugüne kadar korkusuzca yaptığı araştırmalarla Türkiye’de ‘Basın Oskarı’ sayılan Sedat Simavi Vakfı Gazetecilik ödülü dahil 30’un üzerinde ödül alan Saygı Öztürk, Halk Arenası Bölümünde, gazeteci Yılmaz Özdil, Uğur Dündar ve Altan Öymen ile birlikte yer alan balmumu heykelinin panosuna son eseri olan, ağabeyi Vali Refik Öztürk’ün yaşamını konu alan ‘Vali Bey’ isimli eseri de, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen tarafından yerleştirildi. Saygı Öztürk, ‘’ Çok beğendiğim balmumu heykelimle birlikte eserlerimi de ebedileştirip, sergileyen, Sayın Yılmaz Büyükerşen’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.