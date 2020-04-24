Balkondan marşımızı söyledik

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisimizin 100’üncü kuruluş yıldönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da gece saat 21.00’da İstiklal Marşımız hep bir ağızdan balkonlardan söylendi. Yozgat emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Kredi ve Yurtlar Kurumu gibi kuruluşlar da farklı bölgelerde halkın balkona çıkıp, marşımızı seslendirmesine öncülük etti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, belediye çalışanlarıyla birlikte İstiklal Marşımızı okudu. Yozgat Belediyesi hizmet binası önünde Başkan Köse, temizlik işçileri, itfaiye erleri ve zabıta memurları ile birlikte İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra, balkonlara ellerinde Türk Bayrakları içen çıkıp, İstiklal Marşımızı söyleyen vatandaşları selamladı. Başkan Köse, tüm dünyanın korona virüs salgını etkisi altında olduğunu söyledi. Köse, “Bu virüs belasından rabbim bizleri kurtarsın ve ileriki yıllarda inşallah hep birlikte coşkuyla ülke milleti olarak, tüm dünya çocukları olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı hep birlikte kutlamayı nasip etsin. Evinizde kaldığınız ve 23 Nisan coşkusunu balkonlardan bizimle yaşadığınız için teşekkür ediyorum. En zor zamanlarımızda bizi biz yapan değerlerle ayakta durmayı başarıyoruz. Şanlı bayrağımızla birlikte okuduğumuz İstiklal Marşımınız tüm Yozgat’ı inletti. Yeniden moral bulduk, tazelendik. İnanıyoruz, Yüce Rabbim’in izni ile korona virüs salgınından ülke olarak kurtulacağız’’ dedi.