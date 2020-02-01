BALIKÇILIK GELiŞTiRiLiYOR

Başkan Çakır, barajda üretim yapan işletmelerin sayılarının artması, istihdama ve markalaşmaya endeksli olduğuna vurgu yaparak, ‘’Ayriyeten ilçemizin Karadeniz'e olan yakınlığını fırsata çevirerek barajımızda yetişen Alabalıkların Karadeniz’de yer alan çiftliklere nakledilerek, Türk Somonu üretimi içinde girişimlerde bulunduk’’ dedi. Başkan Çakır, belediye olarak her alanda varlıklarını sürdürerek, bürokrasi engelini aradan kaldırarak, el birliği ile ilçeyi kalkındırmak, üreticilerin teşvik edilmesini istediklerini bildirdi. Başkanı Çakır, ‘’Baraj havzamızda üretimin teşvik edilmesi için Belediye olarak bizlerde üretim tesisi kurmayı planlayanlara destek olacağız. Yapacağımız ve yaptığımız projeleri, birbirleriyle olan bağlantılarıyla ilçemizi Turizm kenti yapmayı hedefliyoruz. Bugün ilçemize gelen vatandaşlarımız Tavuk, Kırmızı Et gibi ürünlerden ziyade Balık yemeli ve balık ile İlçemiz özdeşleşmeli’’ diye konuştu.