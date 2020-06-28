Bakım yapıldı

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Esenli köyünde bulunan Gelingüllü Sulama Barajındaki çalınan malzemeler ile eksikliklerinin giderilmesine yönelik yenileme çalışmalarını tamamladı. Geçen yıl ihalesi yapılarak çalışmalara sulama mevsimine yetiştirilmek üzere başlanıldı. Defalarca hırsızlık olayı yaşanan Gelingüllü Barajı Pompa İstasyonunda, çalınan malzemeler tamamlandı, yenilenip, otomasyonlu çalışmaya geçirilip, yüksek düzeyde korunmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. DSİ İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü bünyesinde ihale edilerek bakım onarımı tamamlanan Gelingüllü Pompa İstasyonu tesisinin geçici kabulünün yapılarak, tarım alanları yeniden suya kavuşturuldu.