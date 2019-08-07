Bakım-Onarım seferberliği

Yapılan bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına okul yöneticilerinin de bizzat katılması veliler arasında büyük bir memnuniyet ile karşılandı. Yaz aylarının başlaması ile birlikte okul ve kurumların bahçelerinde yükselmeye başlayan zararlı otlar, görüntü kirliliğini engellemek üzere okul yöneticileri tarafından mücadele programına alındı. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, ilçe genelinde okul ve kurumlarda bakım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ceylan, ‘’Okulların açılması ile birlikte öğrencilerimiz kendilerine layık bir eğitim ve öğretim ortamına kavuşmuş olacaklardır. Bakım ve onarım sürecinde okul idarecilerimizin etkin olarak okullarını güzelleştirmeye çalışmaları bizlere öğretmenlik mesleğinin diğer mesleklerden ayrı olarak kutsallığını göstermektedir. Okulların bakım, onarım ve tadilatlarının bitiminden itibaren öğrencilerimizin eğitim kalite ve seviyesini yukarılara çıkarabilmek için çalışacağız. Bu süreçte elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışan eğitim kurumu yöneticilerimizi kutluyorum" dedi.