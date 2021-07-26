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Bakım Merkezine düzenleme

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde yapılan Bahadın Yaşlı Bakım Evi’nde gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarının ardından açılışı törenle yapıldı.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 00:59
Bakım Merkezine düzenleme

İmece kültürünün, birliktelik ve dayanışmanın her daim olduğu Bahadın Beldesinde, geçmişte olduğu gibi günümüzde de en güzel örneklerinden biri olan Bahadın Yaşlanma Vakfı Yaşlı Bakım Merkezi çevre düzenleme ve yeni tesislerinin açılışı törenle yapıldı. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ve çok sayıda davetlinin iştirak ettiğini açılış töreni büyük ilgi gördü.  Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, ‘’Bu vakıf bütün Bahadınlılarındır. Korumak, destek vermek, geliştirmek, eleştirmek, fikir sunmak ve tüm dünyaya vakfımızı tanıtmak hepimizin ortak paydası olmalıdır. Unutmayalım ki bir gün hepimiz yaşlanacağız, yaşlılarına sahip çıkan toplumlar her zaman örnek olmuşlardır. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ dedi.  Bahadın Belediyesi, Hollanda Hümanita Bakım Evleri, Bahadın Yaşlanma Derneği ve Bahadınlılar Derneği desteğiyle yaptırılan Bahadın Yaşlı Bakım Evi daha önce açılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Bakım Merkezine Düzenleme
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