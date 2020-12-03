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Bakım hizmeti

ÇEKEREK İlçesinin Özükavak Beldesinde, belediye tarafından evinden çıkamayan 50 yaş ve üzerindeki yaşlılara bakım hizmeti verecek.

03 Aralık 2020 Perşembe 00:32
Bakım hizmeti

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, sosyal belediyecilik anlayışı ile 50 yaş ve üzerindeki vatandaşlara evde bakım hizmeti verip, kişisel bakımlarının yapılmasına yönelik hazırladıkları projeyi hayata geçireceklerini söyledi.  Başkan Oğuz Ünal, ‘’Gönül belediyeciliği kapsamında büyüğümüzü evinde ziyaret ederek, belediyemizle anlaşmalı yaşlılarımıza evinde berber hizmetinden faydalandıracağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her anında yanında olmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.

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Bakım Hizmeti
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