Bakan Yardımcısı Öğrencilerle Buluştu

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşi programına, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, il protokolü ve çok sayıda öğrenci katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, söyleşi programında İçişleri Bakanlığı’nın faaliyetlerini anlattı. Erdil, bakanlık bünyesinde yürütülen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) ile birlikte vatandaşa sunulan hizmetleri iyileştirmek, vatandaşın erişimini kolaylaştırmak üzere çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi. Üretilen hizmetleri sahada izleyip değerlendirip, iyileştirmeye çalıştıklarını anlatan Bakan Yardımcısı Erdil, "Bu hizmetler, kolluk birimlerimizin ürettiği, geliştirdiği ve sunduğu güvenlik yönetimine ilişkin hizmetlerdir. Bunlar asayiş, organize suçlar, terörle mücadele, narkotik, trafik gibi toplumun güvenliğini sağlayan hizmetlerdir. Bunun yanı sıra nüfus ve vatandaşlık hizmetlerimiz var. Bunlar, vatandaşın doğumundan başlayıp ölümüne kadar devam eden hizmetlerdir. Bizim Bakanlığın verdiği hizmetler, göç ve AFAD hizmetleri gibi vatandaşın içinde bulunduğu ve ihtiyaç duyduğu hizmetlerdir. Bu hizmetlerin sahadaki değerlendirmesini almak ve iyileştirmek için bu projeyi bir yılı aşkın süredir sürdürüyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan geri bildirim alarak onların değerlendirme ve izlenimleri alıp kendi çalışmalarımızı bu istikamette şekillendireceğiz" dedi.

Erdil, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte aslında Türkiye’de bir yeni yönetişim sistemi oluştuğunu da kaydetti. Erdil, ‘’Bu yeni yönetişim sistemi veya hükümet modeli vatandaş odaklı, vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik bir yapı ile kurgulanmış bir sistem. Burada vatandaş memnuniyeti ve vatandaşa sunulan hizmetlerin erişebilirliğini, ulaşılabilirliğini kolaylaştırmak, hızlandırmak bu Cumhurbaşkanlığı yönetişim sisteminin en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Bu istikamette biz de İçişleri Bakanlığı olarak İZDES ile birlikte vatandaşa sunduğumuz hizmetleri iyileştirmek ve onlara vatandaşın erişimini kolaylaştırmak üzere çalışma İZDES projesi kapsamında yürütüyoruz." şeklinde konuştu. Konuşmasında öğrencilere seslenen Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdil “Şu anda yaşadığınız konjonktürün aynısını bizler öğrencilik döneminde yaşadık. Dün ve bugün aynı coğrafya içerisinde, hep birlikte aynı hikayeyi yaşamaktayız. Bu ortak akıl, kültür ve hafızayı yaşayan ortak coğrafyanın insanlarıyız. Bulunduğunuz koşulları ve şartları asla yermeyiniz. Bulunduğunuz durumu fırsat olarak görün ya da fırsata çevirin ki orada yüksek bir sinerji oluşabilsin” diye konuştu.

