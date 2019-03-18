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Bakan Kasapoğlu'ndan Yerköy'e müjde

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yerköy ve Yozgat’ta AK Parti teşkilatları tarafından organize edilen seçime yönelik etkinliklere katılarak, vatandaşlara hitaben konuşma yaptı, bazı müjdeler verdi.

Bakan Kasapoğlu'ndan Yerköy'e müjde

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yerköy ve Yozgat’ta AK Parti teşkilatları tarafından organize edilen seçime yönelik etkinliklere katılarak, vatandaşlara hitaben konuşma yaptı, bazı müjdeler verdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Bakan Kasapoğlu'ndan Yerköy'e müjde

Yerköy ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinde vatandaşlara hitap eden Kasapoğlu, Yerköy ilçesinde Gençlik Merkezi ve semt tipi butik Yüzme Havuzu yapılacağının müjdesini verdi. Kasapoğlu, "7 gün 24 saat hizmet veren gençlik merkezimizi sizlerin hizmetine sunacağız. Bu gençlik merkezinde kadınlarımıza, gençlerimize kültürden sanata kadar, teknolojiye, edebiyata kadar pek çok alanda hizmet sunacağız, içinde ikramlar olacak. Burada, zamanı israf etme değil, zamanı iyi kullanma yönünde güzel bir imkanımız olacak. Spor deyince sadece futbol akla gelmemeli, biz sporu birçok branştan müteşekkil addediyoruz. Yüzme de bunlardan bir tanesidir. Bakanlık olarak 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' adlı projemiz var. Kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli engelsiz demeden herkese yüzmeyi öğretmeyi hedefliyoruz’’ diye konuştu.
Yerköy’e semt tipi butik yüzme havuzunun da müjdesini de veren Kasapoğlu, bu sayede Yerköy'den yüzme şampiyonlarının çıkacağını ifade etti. Daha sonra Yozgat’a gelen Kasapoğlu, AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse’nin proje tanıtım toplantısına katıldı. Kasapoğlu'na, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve partililer eşlik etti.
 

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