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Bahçecik tam gaz

AKDAĞMADENİ İlçesinde inşa edilmeye çalışılan Bahçecik Barajı’nda çalışmalara hız verildi.

Bahçecik tam gaz

AKDAĞMADENİ İlçesinde inşa edilmeye çalışılan Bahçecik Barajı’nda çalışmalara hız verildi.

14 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Bahçecik tam gaz

Proje tamamlandığında 80 bin dekar tarım alanı suya kavuşacak. Akdağmadeni Göndelen Deresi üzerinde inşa edilen, 33,24 milyon metreküp depolama hacmine sahip barajda şu ana kadar yüzde 32 fiziki gerçekleşme sağlandı. Tesisin hizmete alınmasıyla Akdağmadeni ilçesine bağlı Sağıroğlu ve Tarhana köyü, Kadışehri ilçesi ile bu ilçeye bağlı Derbent, Buzluk – Çepni, Yakacık, Yanık, Kemalli, Vasfibey, Üçağaç, Gümüşdiğin, Kıyılı, Yangı, Kabalı, Örencik köyleri, Saraykent ilçesine bağlı Çiçeklihöyüğü, Çiçekli, Kesikköprü ve İzibüyük köylerindeki toplam 80 bin dekar tarım alanı sulanacak. Yozgat’ın rüya projesi olarak adlandırılan Bahçecik Barajının 59 milyon liralık harcama ile 2020 yılında hizmete sunulacağı kaydedildi.

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