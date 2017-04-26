Baharla şenlendi

Bozok Üniversitesi’nin bu yıl tiyatro gösterileri, konserler, şiir dinletileri, sergi, film gösterimleri, öğrenci müzik topluluklarının konserleri, kampüs alanımıza kurulan lunapark ile Yozgat’ta renkli görüntülere ev sahipliği yapan Bozok Üniversitesi 10. Bahar Şenlikleri coşku ile kutlanıyor.

Öğrencileri ile beraber Yozgat halkının da davetli olduğu Bahar Şenliklerinin ilk gününde Gönülden Kaleme Şiir Topluluğu öğrencileri tarafından hazırlanarak sahnelenen çocuk tiyatrosu küçük izleyicilerden büyük beğeni topladı. Müzik ve Sanat Topluluğu tarafından verilen Bahar Konseri ile ilk gün programı tamamlandı.

Şenliklerin ikinci günü Mimarlık ve Güzel Sanatlar Topluluğu tarafınca ünlü şairlerin sevilen şiirleri seslendirildi. Türk Dünyası ve Kültür Topluluğu Tarih Bölümü Müzik Dinletisi ve Oyunları ve Mert Öztel konseri ile öğrenciler güzel vakit geçirdi.

10. Bahar Şenlikleri boyunca Sinekritik Topluluğu tarafından hazırlanan Beş Gün Beş Film etkinliği ile son zamanların en sevilen filmleri sinemaseverlerle buluşuyor.