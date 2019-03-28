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Baharı beklerken Kar geliyor

METEOROLOJİ, Yozgat için kar yağışı ve soğuk hava uyarısında bulundu.

Baharı beklerken Kar geliyor

METEOROLOJİ, Yozgat için kar yağışı ve soğuk hava uyarısında bulundu.

28 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Baharı beklerken Kar geliyor

Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yozgat, Balkanlar ve Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, 1 Nisan Pazartesi gününe kadar etkisini devam ettireceği öngörülüyor. Cumartesi günü sabah saatlerinde kar örtüsü oluşması bekleniyor. Kar yağışıyla gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma ile birlikte yaşanılacak don sebebiyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tarım alanlarında don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarla birlikte ilgililerin de tedbirli olması istendi. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının da yarın başlayarak hafta sonuna kadar azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette, cuma ve cumartesi günleri bölgenin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, saatte 30-50 kilometre esmesi bekleniyor. Yozgat’ta bugün ve yarın hava bulutlu, hava sıcaklığının ise 7 ila -6 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Cumartesi sağanak kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı 3 ila -4 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Pazar günü hava parçalı bulutlu, hava sıcaklığı 8 ila -2 derece dolayında olması beklenirken, Pazartesi günü hava sıcaklığı 7 ila -2 derece dolayında sağanak kar yağışı beklentisi mevcut. Salı ve Çarşamba günü hava çok bulutlu, hava sıcaklığı 12 ila -2 derece civarında olması tahmin ediliyor. 

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