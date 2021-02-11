Bahar havasında sona geldik

ŞUBAT ayının başından beri mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren önemli düzeyde düşeceği belirtildi. Meteoroloji uzmanları sıcaklıkların hafta sonuna kadar süreceğini fakat soğuk hava dalgasının kapıda olduğuna dikkat çekti. Cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle birlikte etkili kar yağışının da beklendiği bildirildi. Yozgat’ta bugün hava sıcaklığının 14 ila 2 derece, yarın 11 ila eksi 1 derece, Cumartesi günü 6 ila 0 derece, Pazar günü 7 ila 0 derece dolayında olacağı, bununla birlikte sağnak yağış beklentisi bulunuyor. Pazartesi günü havanın çoğunlukla bulutlu, sağanak yağışlı sıcaklığın ise 3 ila eksi 12 derece, Salı günü yoğun kar fırtınası beklentisiyle hava sıcaklığı eksi 3 ila 13 derece olması tahmin ediliyor. 17 Şubat Çarşamba günü havanın az bulutlu sıcaklığın eksi 4 ila 13 derece, Perşembe günü havanın güneşli, sıcaklığın 2 ila eksi 9 derece, Cuma günü havanın bulutlu sıcaklığın 3 ila eksi 8 derece olması tahmin ediliyor. Cumartesi günü havanın çoğunlukla bulutlu, sıcaklığın 4 ila eksi 8 derece, Pazar günü ise kar yağışıyla birlikte sıcaklığı 3 ila -8 derece dolayında olması bekleniyor.