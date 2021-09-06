Bahadın’da özel bir gün

Vali Polat, belde halkı ile bir süre sohbet edip taleplerini aldı. Daha sonra Belediyeyi ziyaret ederek Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir'den ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Polat, 1991'de Hakkari/Çukurca'da şehit olan J. Er Ali Akdoğan'ın ailesini ziyaret ederek, devletin tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin emrinde olduklarını söyledi. Türkiye Japonya arasındaki dostluk ve işbirliğinin sembolü olarak Japonya Büyükelçiliğince Bahadın Beldesi'ne yapılan Kadın İstihdam Merkezi'ni de ziyaret eden Vali Ziya Polat, Kadın Girişim Kooperatif Başkanından çalışmaları hakkında bilgi aldı.