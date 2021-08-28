Bahadın’da aşure günü

Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aşure günü etkinliklerin tüm kadınların katkılarıyla yaptıklarını bildirdi. Bahadın Kadıneli Derneğimiz ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlara teşekkür eden Bozdemir, ‘’Belediyemizde gerçekleştirdiğimiz toplantıda alınan karar doğrultusunda, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz, birlik ve beraberliğimizin, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olan Aşure günümüzü bu sene yine emektar kadınlarımızla birlikte yaptık. Emeği geçen, maddi, manevi yardım eden tüm kadınlarımıza teşekkür ederiz’’ dedi.