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Bahadın’da aşure günü

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi’nde Muharrem ayı nedeniyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aşure Günü etkinlikleri yapıldı.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 00:19
Bahadın’da aşure günü

Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aşure günü etkinliklerin tüm kadınların katkılarıyla yaptıklarını bildirdi. Bahadın Kadıneli Derneğimiz ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlara teşekkür eden Bozdemir, ‘’Belediyemizde gerçekleştirdiğimiz toplantıda alınan karar doğrultusunda, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz, birlik ve beraberliğimizin, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olan Aşure günümüzü bu sene yine emektar kadınlarımızla birlikte yaptık. Emeği geçen, maddi, manevi yardım eden tüm kadınlarımıza teşekkür ederiz’’ dedi.  

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Bahadın’da Aşure Günü
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