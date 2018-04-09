Bahadın’a örnek bahçe

Ziraat Teknisyeni Süleyman Ünalmış, İstanbul’da yaşayan Umut Akpınar-Haydar Yerden adına Bahadın Beldesi’nde oluşturmaya çalıştığı örnek kiraz bahçesinin birinci etabında fidanları toprakla buluşturdu. Süleyman Ünalmış, Regina ve Ziraat türü 500 kiraz fidesinin dikimini yaptıklarını, sonbahar döneminde ise 30 dekar alanda dikimlerin devam edeceğini söyledi. Süleyman Ünalmış, Yozgat’ın önemli bir tarım kenti olmasına karşın, yılların ihmali nedeniyle sektörel gelişmenin yapılamadığına dikkat çekti. Ünalmış, ‘’Bahadın Beldemizde üretime yönelik örnek çalışmalar yapıyoruz. Son olarak kiraz bahçeleri oluşturmak üzere kolları sıvadık. Buradaki amacımız, organik üretimler yaparak, kendi ürettiklerimizle ihtiyaçlarımızı karşılamak, fazlasını ise pazara sunarak, tarımın gelişmesine, sağlıklı büyümesine katkıda bulunmaktır’’ dedi.