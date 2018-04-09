Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114738
ALTIN
173.366
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6975
EURO
4.9655

Bahadın’a örnek bahçe

SORGUN ilçesinin Bahadın Beldesi, üretime yönelik örek çalışmalarından birisini daha hayata geçiriyor.

Bahadın’a örnek bahçe

SORGUN ilçesinin Bahadın Beldesi, üretime yönelik örek çalışmalarından birisini daha hayata geçiriyor.

09 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
3 Okunma
Bahadın’a örnek bahçe

Ziraat Teknisyeni Süleyman Ünalmış, İstanbul’da yaşayan Umut Akpınar-Haydar Yerden adına Bahadın Beldesi’nde oluşturmaya çalıştığı örnek kiraz bahçesinin birinci etabında fidanları toprakla buluşturdu. Süleyman Ünalmış, Regina ve Ziraat türü 500 kiraz fidesinin dikimini yaptıklarını, sonbahar döneminde ise 30 dekar alanda dikimlerin devam edeceğini söyledi. Süleyman Ünalmış, Yozgat’ın önemli bir tarım kenti olmasına karşın, yılların ihmali nedeniyle sektörel gelişmenin yapılamadığına dikkat çekti. Ünalmış, ‘’Bahadın Beldemizde üretime yönelik örnek çalışmalar yapıyoruz. Son olarak kiraz bahçeleri oluşturmak üzere kolları sıvadık. Buradaki amacımız, organik üretimler yaparak, kendi ürettiklerimizle ihtiyaçlarımızı karşılamak, fazlasını ise pazara sunarak, tarımın gelişmesine, sağlıklı büyümesine katkıda bulunmaktır’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yakalanınca ‘ekmek parası’ dedi
Yakalanınca ‘ekmek parası’ dedi
KIRSALA SICAK ASFALT
KIRSALA SICAK ASFALT
Yurdum Evim projesi
Yurdum Evim projesi
Folklor eğitimi
Folklor eğitimi
TSO’da Çelik dönemi
TSO’da Çelik dönemi
Vali Yurtnaç, göçmenlerle buluştu
Vali Yurtnaç, göçmenlerle buluştu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim