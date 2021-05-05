Bahadın temkinli

Belediye ekipleri, beldede dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, 17 gün sürecek olan tam kapanma döneminde halkın güvenli, huzurlu bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamak için tüm tedbirleri alarak hizmete devam ettiklerini söyledi. Bozdemir, ‘’Dezenfekte işlemlerini sürdürerek sık sık anonslarla halkımızı bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bahadın dışından gelen tüm dostlarımızın Covid19 uyarı ve tedbirlerine dikkat etmeleri, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ederim’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•