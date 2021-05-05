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Bahadın temkinli

SORGUN İlçesinin Bahadın Beldesi’nde belediye, 17 gün süreli tam kapanma dönemi için tüm önlemlerini alıp, uygulamaya koydu.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:36
Bahadın temkinli

 Belediye ekipleri, beldede dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, 17 gün sürecek olan tam kapanma döneminde halkın güvenli, huzurlu bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamak için tüm tedbirleri alarak hizmete devam ettiklerini söyledi. Bozdemir, ‘’Dezenfekte işlemlerini sürdürerek sık sık anonslarla halkımızı bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bahadın dışından gelen tüm dostlarımızın Covid19 uyarı ve tedbirlerine dikkat etmeleri, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ederim’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•

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Bahadın Temkinli
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