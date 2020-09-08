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Bağların bakımı yok!

Yozgat’ta bağcılığın geliştirilmesine yönelik hazırlanan projenin takibi yapılmayınca, uygulama alanı olarak belirlenen Karanlıkdere bölgesindeki bağların önemli bölümü yine kaderine terk edildi.

08 Eylül 2020 Salı 00:00
Bağların bakımı yok!

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta, yöreye özgü yaş üzüm üretimini artırmak amacıyla hazırlanan projeyle, eski üzüm bağları ıslah edilirken, yeni üzüm bağlarının da tesis edilmesine yönelik çalışmaların devamı gelmedi. Yozgat’ta bağ çubuğu dağıtıldı, üzüm bağları tesis edildi. Ancak, projenin uygulamaya konulmasının ardından ilk yıllarda yürütülen çalışmaların unutulmaya başlamasıyla birlikte, projenin lokomotif bölgesi olarak kabul edilen Karanlıkdere bölgesindeki bağlar yeniden kaderine terk edildi. Yozgat'ta 1970'li yıllara kadar üretilen sofralık yaş üzümün bölge çiftçisinin önemli geçim kaynaklarından olmasına karşın sonraki yıllarda bağların bakımsızlıkla karşı karşıya kaldığını bildirdi. 1991 yılından itibaren bağcılığı geliştirmeye yönelik uygulamaya konulan proje kapsamında il genelindeki üzüm bağlarının tespitinin yapılıp, kurtulabilecek durumdakilerin bakımları yapıldı. Sonraki yıllarda il genelinde toplam 60 bin civarında bağ çubuğu dağıtılarak 400 dekar alanda üzüm bağlarının tesis edildiğini vurgulandı. Yozgat'ta üretilen yaş üzümlerin kabuk zarı çok ince olması nedeniyle içerisi net olarak görüldüğü, şiresi fazla ve oldukça da tatlı olduğu kaydedildi. Özellikle pekmez ve çalma yapılarak piyasaya sürülebilen bu üzüm türünün yeniden canlandırılması yönündeki çalışmalara 2017 yılından itibaren Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi ile Yozgat Bozok Üniversitesi de dahil oldu. Yatırımlar yapıldı. Yozgatlılar henüz Yozgat’ta yetişen üzümleri yemeye başlayamadı. 

Anahtar Kelimeler:
Bağların Bakımı Yok!
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