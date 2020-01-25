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Bağcılık tarihi yeni değil

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Yozgat’ta bağcılığın geçmişinin 3 bin yıl öncesine kadar dayandığını söyledi.

Bağcılık tarihi yeni değil

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Yozgat’ta bağcılığın geçmişinin 3 bin yıl öncesine kadar dayandığını söyledi.

25 Ocak 2020 Cumartesi 03:07
Bağcılık tarihi yeni değil

Yılmaz, asmanın anavatanının Anadolu olmasından dolayı çok sayıda asma çeşidinin bulunduğuna dikkat çekti, bu çeşitliliğin yeni ve üstün özelliklere sahip asma çeşitlerinin geliştirilmesi için büyük bir avantaj teşkil ettiğini anlattı. Yılmaz, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi olarak, bu eksende bağcılığın gelişmesi için, çeşit geliştirme, sağlıklı asma fidanı üretme, bağ tesisi ve asmalarda bakım işlemlerinin iyileştirilmesi konularında çalışmalar yapacağız. Ayrıca bağcılık alanında insan kaynaklarının geliştirilmesinde ve uygulamaya aktarılacak her türlü projeye katkı verme noktasında da üniversite olarak hazırız’’ diye konuştu.  Çekerek ilçesinde gerçekleştirilen panelde ise, bağcılığın dünya ve ülke ekonomisindeki yeri, yeni üzüm çeşitlerinin tanıtımı, Çekerek ve Yozgat ekolojisine uygun olabilecek çeşitler, bağ tesis, terbiye sistemleri ile mevcut bağların yenilenmesi konularında detaylı bilgiler verdi. Katılımcıların sorularının da alındığı panelde Tokat Turhal’da bağcılıkla ilgili yürütülen başarılı bir proje örneğinden de bahsedilerek, bunun Çekerek için de model oluşturabileceğine dikkat çekildi. Üzümden elde edilebilecek çok farklı ürünler ile asma yaprağının değerlendirilmesi ile katma değerin daha da arttırılabileceğine de değinilen toplantıda tüm katılımcılar, Çekerek bağcılığının geliştirilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır oldukları mesajını verdi.

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Bağcılık Tarihi Yeni Değil
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