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Bagajda yolculuk ettiler

KADIŞEHRİ ilçesine gelmek üzere İstanbul terminaline gidip bilet bulamayıp, otobüsün bagajında yolculuk eden 4 kişi Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis kontrolüne takıldı.

Bagajda yolculuk ettiler

KADIŞEHRİ ilçesine gelmek üzere İstanbul terminaline gidip bilet bulamayıp, otobüsün bagajında yolculuk eden 4 kişi Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis kontrolüne takıldı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Bagajda yolculuk ettiler

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde İstanbul’dan Yozgat’ın Kadışehri ilçesine ulaşmak üzere yola çıkan bir firmaya ait yolcu otobüsünün tüm biletleri tükendi. İstanbul’dan Kadışehri'ne gitmek isteyen Tevfik A., Mehmet G., Enes A. ve Ömer A.'ya iddiaya göre, otobüsün bagajında seyahat edebilecekleri söylendi. Kadışehri’ne gidecek bir başka otobüsün olmaması üzerine vatandaşlar bu teklifi kabul ederek, bagajda seyahat etmeye başladı. Yunus K. yönetimindeki 35 AJ 1322 plakalı otobüs, jandarma kontrol noktasına geldiği esnada polis ve jandarma ekipleri tarafından ihbar üzerine durduruldu. Otobüste yapılan aramada aracın bagaj bölümünde 4 kişinin yolculuk yaptığının görülmesi üzerine firma ve otobüs şoförü hakkında yasal işlem başlatıldı. Bagajda seyahat eden yolcular ifadeleri alındıktan sonra bir başka araçla yollarına devam etti.

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