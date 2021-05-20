Bademlik tesis ediliyor

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın himayelerinde Dingin Tepenin tamamının bademlik yapılması için proje hazırladıklarını söyledi. Başkan Koçak, Orman Bölge Müdürlüğü, Şube Müdürü ve Yozgat İşletme Müdürü ile bademlik tesis edilecek alanda incelemelerde bulunduklarını, güz döneminde fidanların toprakla buluşturulacağını kaydetti. Yozgat’ta ‘5000 Köye 5000 Orman Projesi’ kapsamında önceki yıllarda ceviz ve badem tesislerinin oluşturulduğu kaydedildi. Proje kapsamında Yozgat il genelinde 35 köyde gelir getirici orman kurularak 74 bin 750 ceviz ve badem gibi fidanların dikilerek, vatandaşlara ek gelir sağlandığı ifade edildi.