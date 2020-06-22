YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, çalışanlarla birlikte

Babalar Gününde, canlarını vatanına feda eden şehitlerimizin kıymetli babalarını ziyaret edip, yalnız bırakmadı. Aydoğan köyünde ikamet eden Salih Çam'ın babası Rasim Çam ile diğer şehit babaları evlerinde ziyaret edilip, sohbet edildi. Kurum Müdürü Abdullah Neşeli, ’’Bizim için baba var olduğumuz andan itibaren karşılıksız emeğin, şefkatin, cesaretin tükenmez kaynağı babalarımız aile içerisinde üstlendikleri görev ve sorumlulukları gereği, karşılaşacağımız her zorlukta gölgesine sığınabileceğimiz ulu bir çınardır’’ dedi.

Neşeli, bu nedenle ailesi için büyük bir özveri gösteren, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak adına türlü fedakarlığa katlanan babalara hak ettikleri değeri vermek herkesin başlıca görevi olduğunu, babaya saygının Allah'ın emri olduğunu da akıllardan çıkartılmaması gerektiğine işaret etti. Neşeli, ‘’Bu önemli günde canlarını vatanı için feda eden kahraman şehitlerimizin kıymetli babalarını yalnız bırakamazdık. İl Müdürlüğümüz personeli ile şehit babalarını ziyaret ederek günlerini kutladık, dualarını aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ve Valimiz Ziya Polat'ın selam ve iyi dileklerini ilettik. İyi ki varsınız. Tüm babaların babalar günü kutlu olsun’’ ifadelerini kullandı.