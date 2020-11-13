Azerbaycan'ın zaferi sevinçle karşılandı

Yozgat'ta da Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için sürdürdüğü operasyonların başarıyla sonuçlanmasına sevinen vatandaşlar, mutluluklarını dile getirdi. Kubilay Yiğiter, işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kazanılan zaferle özgürlüğüne kavuşmasından son derece mutlu olduklarını söyledi. Yiğiter, "İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin zaferini kutluyorum, inşallah daim olacak. O bölgede Ermenistan gerekli dersi çıkartmıştır, hayırlı uğurlu olsun" dedi. Ali İhsan Şahin de Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasından çok memnun olduklarını belirterek "İnşallah bundan sonra devamlı özgür kalacak. Türk milleti olarak her zaman Azerbaycan'ın yanındayız, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Hasan Hüseyin Arslan ise yıllardır esaret altında kalan Karabağ'ın, zaferle özgürlüğüne kavuşmasından mutlu olduklarını belirterek yüce Türk milletine hayırlı uğurlu olmasını dileğini söyledi.