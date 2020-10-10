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Aytaç belgelendi

Yimpaş tarafından işletmeye alındıktan sonra modernize edilip, daha sonra da satışı yapılan Avrupa’nın en büyük entegre et tesisiyle tüketicilerine ulaşan Aytaç, gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarıyla TSE-Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 00:38
Aytaç belgelendi

YİMPAŞ Holding tarafından 2014 yılına kadar işletilen ve Yıldız Holding’e satışı yapılan Aytaç Entegre Et tesisi, güvenli üretim belgesi almaya hak kazandı. Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren, et ürünleri alanında dünyanın en büyük entegre tesislerinden olan Aytaç, Covid-19 tedbirleri kapsamında üretim tesislerinde alınması gereken önlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirerek, Türk Standartları Enstitüsü uzmanları tarafından verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı. 1993 yılında kurulan Aytaç, daha sonra merkezi Yozgat’ta bulunan Yimpaş Holding tarafından satın alınıp, modernize edilerek, Avrupa’nın en büyük entegre et tesisi haline getirildi. Tesis, 2014 yılında Yıldız Holding’e devredildi. 

Anahtar Kelimeler:
Aytaç Belgelendi
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