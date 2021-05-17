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Ayı kovanları tahrip etti

İç Anadolu Bölgesi’nden Karadeniz’e geçiş yapan Ayı, iki yavrusu ile birlikte Yozgat’ta arı kovanlarını tahrip etti.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:36
Ayı kovanları tahrip etti

AYILARIN İç Anadolu Bölgesi’nden Karadeniz’e geçiş dönemine girildiği, bu nedenle geçiş güzergahındaki orman köylerinde yaşayanların dikkatli olmaları istendi. Bir ayı ve iki yavrusu geçiş güzergahında bulunan Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Karahacılı köyünde arı kovanlarını tahrip etti. Edinilen bilgilere göre, her yıl dişi Ayıların yavrularını erkek ayılardan korumak amacıyla İç Anadolu Bölgesi’nden ormanlık alandaki geçiş güzergahını kullanarak, Karadeniz’e geçiş yaptıkları belirtildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü tarafından takip edilen ayıların geçişleri sırasında yiyecek bulabilmek amacıyla özellikle arı kovanlarına zarar verdiği de hatırlatıldı.  Ayıların geçiş güzergahında bulunan, Yozgat’ın Karadeniz’e sınır ilçelerinden Çekerek’te bir ayı ve iki yavrusu ile ilçeye bağlı Karalık köyünde farkı bölgelerde bulunan üç ayrı arıcının 10 kadar kovanına zarar verdi. Çekerek Orman İşletme Şefliği, gelen ihbar üzerine bölgedeki köyleri uyardı, bir ayının iki yavrusu ile birlikte bölgeden gece geçiş yaptığını, içgüdüsü yüksek olan ayılara zarar verilmemesini istendi. Ayının yavrularını doyurmak için arı kovanlarına girdiği belirtilerek, geçiş güzergahındaki köylerde yaşayanların tedbirli olmaları, ayının yavrularını korumak içgüdüsü ile hareket edebileceğine vurgu yapılıp, korkutmaya yönelik herhangi bir eylemde bulunulmaması gerektiği uyarısı yapıldı. •Osman Karaca• 

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Ayı Kovanları Tahrip Etti
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