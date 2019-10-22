Avustralya-Yozgat dostluğu

Serginin açılışına Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Novada’da “Kimlik-Avustralya’da Türk Kimliğinin İfadeleri” adlı sergide, Türk vatandaşlar ve Avustralya’daki başarı öyküleri yer alıyor. Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown Yozgat’ta böyle bir sergiyi açmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Bugün ülkemde yaklaşık olarak 150 bin Türk Avustralyalı vatandaşımız mevcuttur ve hepsi de Avustralya’ya büyük katkılarda bulunmaktadır. Bu dikkat çekici göçmenlik başarısını kutlamak amacıyla Melbourne’da bulunan Türk Derneği ve Göç Müzesi ile birlikte çalışarak Kimlik sergisini ortaya çıkardılar” dedi.

Avustralya Büyükelçiliği olarak bu sergiyi gezici sergiye dönüştürerek Türkiye’nin farklı illerinde sergi açtıklarını belirten Büyükelçi Brown, “Yozgat ilini çok sevdim. Çok güzel bir şehir burası. Bu şehre bir gün eşimle de gelmek ve gezmek isterim” şeklinde konuştu. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, Türklerin yıllar önce ekonomik nedenlerle bu ülkeye göçtüğünü, gelinen noktada birçoğunun Avustralya’nın ekonomisinde, üretiminde söz sahibi olarak bu ülkeye ciddi katkılar sunduğunu hatırlattı. Celal Köse, “Ayrıca bu ülkedeki Türk kardeşlerimiz bugüne kadar inançlarını, geleneklerini ve kimliklerini de korumayı başarmıştır. Bu noktada Avustralya devletinin katkıları önemlidir. Avustralya’ya da bu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Yozgat Valisi Kadir Çakır ise Büyükelçi Brown’u Yozgat’ta görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, 50 sene göçen Türklerin bugün, Avustralya’nın kültürü, sanatı ve sosyal hayatında söz sahibi olmaya başlamalarının da mutluluk verici olduğunu söyledi.



