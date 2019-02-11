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AVUKATLARIN BEDEN DiLi

YOZGAT Barosu’nun ev sahipliğinde düzenlenen meslek içi eğitim çalışması ilgi gördü.

AVUKATLARIN BEDEN DiLi

YOZGAT Barosu’nun ev sahipliğinde düzenlenen meslek içi eğitim çalışması ilgi gördü.

11 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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AVUKATLARIN BEDEN DiLi

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından, gerçekleştirilen ‘Hitabet ve Beden Dili’ konulu meslek içi eğitim semineri, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Serpil Özok’un sorumluluğunda, Av. Erdem Eren tarafından verildi. Yozgat Barosu Başkanı Av. Mehmet Şimşek ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminerde 80 avukata eğitim verildi. Avukatlar, nefes pratik tekniklerini de uyguladığı semineri ilgiyle takip etti.

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