Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98783
ALTIN
233.565
DOLAR
5.6245
STERLİN
7.3365
EURO
6.3083

Avukatlar taraf değildir!

YOZGAT Barosu Başkanı Avukat Mehmet Şimşek, meslektaşlarının gününü kutladı, Avukatın, görevi gereği hukuki meselenin tarafı olan kişi ya da kurumu temsil etmekte olduğunu, olayın tarafı olmadığını söyledi.

Avukatlar taraf değildir!

YOZGAT Barosu Başkanı Avukat Mehmet Şimşek, meslektaşlarının gününü kutladı, Avukatın, görevi gereği hukuki meselenin tarafı olan kişi ya da kurumu temsil etmekte olduğunu, olayın tarafı olmadığını söyledi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
15 Okunma
Avukatlar taraf değildir!

Şimşek, Avukatlık mesleğinin, maalesef bu gün bir çile mesleği haline gelse de, avukatlar ömürlerini adliye koridorlarına, duruşma salonlarına adasalar da, hastalıklarında ya da cenazelerinde bile duruşmaya girmek zorunda kalsalar da, asla bu durumdan şikayetçi olmadıklarını kaydetti. Şimşek, ‘’Zira, her avukat, görevinin kutsallığına inanmıştır. Ancak, tüm bunlara rağmen, üzülerek bildirmeliyiz ki, avukatlar, mesleklerini icra ederken, takip ettikleri iş ve işlemler sebebi ile bu iş ve işlemlerin bizatihi tarafı gibi algılanarak, haksız yere kendilerine husumet beslenmekte, hatta, zaman zaman saldırılara maruz kalmaktadırlar. Toplumumuzda bu yönde maalesef yanlış bir algı bulunmaktadır. Oysa, avukat, görevi gereği hukuki meselenin tarafı olan kişi ya da kurumu temsil etmekte olup, olayın tarafı değildir’’ dedi. 
Şimşek, güvenilir bir şekilde tecelli eden adaletin, toplumsal barış, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatı olduğunu da vurguladı. Şimşek, ‘’Bu duygu ve düşüncelerle, adaletin tecellisinde olmazsa olmaz unsurlarından olan tüm meslektaşlarımızın, 5 Nisan Avukatlar gününü kutluyor, ahirete irtihal etmiş meslektaşlarımızı rahmetle anıyoruz’’ ifadelerini kullandı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yazılım eğitimi
Yazılım eğitimi
Farkındalık Eğitimi
Farkındalık Eğitimi
Fidanlar toprakla buluştu
Fidanlar toprakla buluştu
Başkanlar mazbatalarını aldı
Başkanlar mazbatalarını aldı
Şenliler Kuran kursu açıldı
Şenliler Kuran kursu açıldı
YOL BiZiM YOLUMUZ!
YOL BiZiM YOLUMUZ!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim