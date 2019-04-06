Avukatlar taraf değildir!

Şimşek, Avukatlık mesleğinin, maalesef bu gün bir çile mesleği haline gelse de, avukatlar ömürlerini adliye koridorlarına, duruşma salonlarına adasalar da, hastalıklarında ya da cenazelerinde bile duruşmaya girmek zorunda kalsalar da, asla bu durumdan şikayetçi olmadıklarını kaydetti. Şimşek, ‘’Zira, her avukat, görevinin kutsallığına inanmıştır. Ancak, tüm bunlara rağmen, üzülerek bildirmeliyiz ki, avukatlar, mesleklerini icra ederken, takip ettikleri iş ve işlemler sebebi ile bu iş ve işlemlerin bizatihi tarafı gibi algılanarak, haksız yere kendilerine husumet beslenmekte, hatta, zaman zaman saldırılara maruz kalmaktadırlar. Toplumumuzda bu yönde maalesef yanlış bir algı bulunmaktadır. Oysa, avukat, görevi gereği hukuki meselenin tarafı olan kişi ya da kurumu temsil etmekte olup, olayın tarafı değildir’’ dedi.

Şimşek, güvenilir bir şekilde tecelli eden adaletin, toplumsal barış, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatı olduğunu da vurguladı. Şimşek, ‘’Bu duygu ve düşüncelerle, adaletin tecellisinde olmazsa olmaz unsurlarından olan tüm meslektaşlarımızın, 5 Nisan Avukatlar gününü kutluyor, ahirete irtihal etmiş meslektaşlarımızı rahmetle anıyoruz’’ ifadelerini kullandı.