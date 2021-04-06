Ayanoğlu, 1954 yılından bu yana baroya kayıtlı olarak mesleğe uzun yıllar hizmet eden, ahirete intikal eden meslektaşlarını da saygı ile andı. Ayanoğlu, ‘’Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağına dair namusu ve vicdanı üzerine yemin etmiş meslek mensubu olarak, bağımsız yargıyı temsil eden Avukatlar, üstlendikleri bu görevle, hukukun üstün kılınması için özveri ile çalışmış, adaletin teminatı olmuşlardır’’ dedi. Ayanoğlu, yargının kurucu unsurlarından olan, bağımsız savunmayı temsil eden Avukatların, yargıya olan güvenin tesisi bakımından hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Devletin temeli adalet, adaletin temeli ise savunma olduğunu belirten Baro Başkanı Ayanoğlu, savunmanın bağımsız, özgür olmadığı bir ülkede hak dağıtımından, adil yargılanmadan, yargı bağımsızlığından söz edilemeyeceğini, hak arama özgürlüğünün tam olarak gerçekleşmesi, savunmanın daha da güçlendirilmesine bağlı olduğunun altını çizdi. Ayanoğlu, ‘’Karşılaşılan tüm engel ve güçlüklere rağmen, adaletin tecellisi için yılmadan çaba gösteren, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin güvencesi olan, kıymetli meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar günü kutlu olsun’’ ifadelerini kullandı.