Avrupa’nın çorabı Yozgat’tan

İstanbul’da dev tesislerde çorap üretimi yapan, kendi alanında Türkiye’de ilk 10 firma arasında gösterilen Dönsa Tekstil, ikinci şubesini Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde geçtiğimiz yıl içerisinde açtı. 20 bin metrekare arsa üzerinde ilk etapta 10 bin metrekare kapalı alan inşaatını tamamlayıp, üretime başlayan firma Yozgat’ta ürettiği çorapları başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir köşesine ihraç ediyor. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Dönsa Çorap fabrikasını ziyaret ederek, çalışanlar ve işletme yöneticileriyle görüşüp, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başer, ‘’Yozgat’ımızda yakın zamanda kurulan Fabrikamızda iç piyasaya ve yurtdışına üretim yapılıyor. Yatırımcı şirketimiz yakın zamanda ikinci fabrikayı da açarak hem çalışan sayısını artıracak hem de üretim kapasitesini yükseltecektir’’ dedi.