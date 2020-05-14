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AVM’lere, korona virüs uyarısı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilciliği Başkanı İhsan Salman, AVM’ler, İşyerleri, toplu bulunulan mekânların tesisatlarında mutlaka alınması gereken Korona Virüs önlemleri ile ilgili olarak uyarılarda bulundu.

14 Mayıs 2020 Perşembe 02:42
AVM’lere, korona virüs uyarısı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilciliği Başkanı İhsan Salman, Korona virüs önlemlerinin tedrici olarak esnetilmesi, alınacak önlemlere dair yeni bir açıklama yapılarak, 11 Mayıs tarihinde bazı bölümleri hariç AVM’lerin açıldığını hatırlattı. Salman, AVM’lerin açılmadan, fanlarını çalıştırmadan önce Fan-coillerin iki saat boyunca 60 derecede ısıtılması gerektiğine işaret etti. Salman, ‘’Klima santrallerindeki nemlendirme sistemleri Buharlı Nemlendirici sistemleri ile değiştirilmelidir. AVM girişlerinde hava perdeleri çalışıyorsa kapatılmalıdır. Tuvaletlerin egzos fanlarının 24 saat çalıştırılması ve kapılarının açık bırakılmamasına dikkat edilmeli, varsa yer süzgeçlerinin susuz kalmaması sağlanmalı, lavabo, klozet armatürleri sensörlü değilse değiştirilmeli, havalı el kurulama cihazları sökülerek kullan-at kağıt peçete kullanımına geçilmeli ve deterjan ihtiyacı sürekli olarak karşılanmalıdır. Klimaların taze hava ve egzos sistemleri ile WC aspiratörlerinin atış ve emiş mesafeleri bakım personeli tarafından kontrol edilmeli, yakın olanlar düzeltilmelidir. Nisan ve Mayıs aylarının yaz sezonu için klima sistemlerinin bakım dönemi olması nedeniyle filtrelerin değiştirilmesi ve cihaz bakımlarının yapılması gerekir’’ dedi.

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AVM’lereKorona Virüs Uyarısı
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