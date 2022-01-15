Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

AVANS FİYATI GÜNCELLENDİ

2022 üretim yılı için 16 polar pancar avans fiyatını 720 TL/Ton olarak açıklayan Kayseri Şeker, güncelleme yaparak avans fiyatını 800TL/Tona yükseltti.

15 Ocak 2022 Cumartesi 00:44
AVANS FİYATI GÜNCELLENDİ

Türkiye’deki tüm şeker fabrikalarından önce pancar avans fiyatını yaklaşık yüzde 72 oranında artırarak, 16 polar pancar avans fiyatını 720 TL/Ton olarak açıklayan Kayseri Şeker, yeni bir güncelleme ile rakamı 800 TL/Ton olarak belirledi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, konuya ilişkin açıklamasında; Çiftçinin artan girdi fiyatlarını da dikkate alarak, daha rahat üretim yapmaları için 16 polar pancar için daha önce açıkladıkları avans fiyatında tekrar güncellemeye gittiklerini söyledi. Başkan Akay; ‘Türkiye’deki tüm şeker fabrikalarından önce pancar avans fiyatımızı 420TL/Tondan 720 TL’ Tona çıkarmıştık. Bununla da yetinmeyerek 80 TL/ton ilave bir artışla 2022 yılı için 16 polar pancar avans fiyatımızı 800TL/Tona yükselttik. Prim uygulamasını ise kesin pancar fiyatıyla birlikte açıklayacağız’ dedi. Başkan Akay, 2021 yılında taahhüt ettikleri kotayı mücbir sebeplerden dolayı dolduramayan çiftçilere de cezai işlem yapmama kararı aldıklarını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
AVANS FİYATI GÜNCELLENDİIlerigazetesiOcakCumartesi2022Pancar Avans FiyatıKayseri şekerGüncellemeAvansHüseyin Akay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KÖSE, PROJELERİNİ ANLATTI
KÖSE, PROJELERİNİ ANLATTI
ÖĞRENCiLER SEViNDiRiYOR
ÖĞRENCiLER SEViNDiRiYOR
100 bin lira hibe verilecek
100 bin lira hibe verilecek
Gazeteciliğin sorunları konuşuldu
Gazeteciliğin sorunları konuşuldu
Gençlik Merkezi ile öğreniyorlar
Gençlik Merkezi ile öğreniyorlar
Öğrenciler önlük giydi
Öğrenciler önlük giydi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim