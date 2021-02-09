Av Komisyonu toplandı

Yozgat DKMP Şefi Rukiye Güney, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Muharrem Emre Atahan, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Muzaffer Arslan, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vekili. Mustafa Tuncal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz, Şefaatli Orman İşletme Şefi Salih Cevizli, Şefaatli Mahalli Avcılar Atıcılar Derneği Başkanı/Üyesi/Avcı Çetin Albaslan, Avcı Üye Ali Güçlü toplantıda hazır bulundu. Şefaatli İlçe Av Komisyonu, kanun gereğince listede yer alan av hayvanlarının avlanmasında dikkat edilecek hususlarını belirledi.