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Atıl bina Kütüphane olacak

KADIŞEHRİ Belediyesi tarafından, atıl durumdaki binanın Kütüphaneye dönüştürülmesine yönelik hazırlanan projeyi uygun bulan KOP ile mali destek protokolü imzalandı.

Atıl bina Kütüphane olacak

KADIŞEHRİ Belediyesi tarafından, atıl durumdaki binanın Kütüphaneye dönüştürülmesine yönelik hazırlanan projeyi uygun bulan KOP ile mali destek protokolü imzalandı.

16 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Atıl bina Kütüphane olacak

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, KOP kapsamında hazırladıkları projelerden 162 bin lira mali katkı verilecek olan ‘Kadışehri Kütüphanesi’ projesiyle ilgili protokol sözleşmesini imzaladıklarını söyledi. Hazırlanan protokole KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ile Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın imza attı. Başkan Akın, ‘’En kısa sürede hayatta geçirerek atıl vaziyette bırakılan Gençlik Merkezi binasını kütüphaneye dönüştürüp, halkımızın hizmetine sunacağız. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı ve belediyenin önceki dönemden devreden borç yükünden dolayı kısıtlı imkanlara rağmen hizmet üretip halkımızın yanında olma çabası içerisindeyiz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Atıl Bina Kütüphane Olacak
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