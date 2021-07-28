ATIKLAR POŞET OLUYOR

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde belediye tarafından hazırlanan geri dönüşüp projesi de hayata geçirildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, belediyecilik hizmetlerinin yoğun bir şekilde devam ederken, ‘Üretken Belediyecilik’ anlayışıyla planlamasını yaptıkları Poşet tesisinin üretime başladığını söyledi. Yalçın, Sıfır Atık Projesi kapsamında toplanılan atıkların geri dönüştürülerek, hem çevreyi koruduklarını hem de poşet üretimi yaparak ihtiyaç duydukları çöp torbalarını vatandaşlara ulaştırdıklarını anlattı. Yalçın, ‘’Klasik belediyecilik anlayışıyla değil çözüm bulan, ilçede eksikliği hissedilen her alanda çalışmalar yürüten, üreterek değer kazandıran, yeni ve dinamik bir hizmet anlayışını sahaya yansıtan hizmetler gerçekleştiriyoruz. Günümüz şartlarında artık kendi enerjimizi kendimiz üretecek, geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandıracak, kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanacağız’’ dedi. Belediye Başkanı Yalçın, Akdağmadeni Belediyesi’nin üreterek ilçeyi geliştirmeyi hedeflediğinin de altını çizdi. Yalçın, ‘’Ürettiklerimizi de değerli vatandaşlarımızın hizmetine en güzel şekilde sunmak her daim önceliğimizdir. Naylon atıklarımız çöp torbasına dönüşerek, çevremiz de tertemiz olacaktır’’ diye konuştu. •Mehmet Doğan/Akdağmadeni•