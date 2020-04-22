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Ateş ölçerler devrede

Sorgun Belediyesi, vatandaşın ateşini ölçmeye başladı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 03:58
Ateş ölçerler devrede

SORGUN ilçesinde kurulan stantlarda vatandaşların ateşleri ölçülmeye başlandı. Sorngun Belediyesi, salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini ekledi. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Zabıta Müdürlüğü personelimiz eşliğinde sağlık görevlilerimiz, Cumhuriyet Caddesinde iki noktada ateş ölçümü yaparak, vatandaşları mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları, evden çıkmak zorunda kaldıklarında ise maske takmaları konusunda uyarılarda bulunmaktadır’’ dedi.

Son Güncelleme: 21.04.2020 20:01
Anahtar Kelimeler:
Ateş ölçerler Devrede
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