Ateş ölçerler devrede

SORGUN ilçesinde kurulan stantlarda vatandaşların ateşleri ölçülmeye başlandı. Sorngun Belediyesi, salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini ekledi. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Zabıta Müdürlüğü personelimiz eşliğinde sağlık görevlilerimiz, Cumhuriyet Caddesinde iki noktada ateş ölçümü yaparak, vatandaşları mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları, evden çıkmak zorunda kaldıklarında ise maske takmaları konusunda uyarılarda bulunmaktadır’’ dedi.