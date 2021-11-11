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ATA’YI SAYGI iLE ANDIK

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Yozgat’ta da saygıyla anıldı. Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen törende, Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Anma günü kapsamında tüm ilçelerde programlar yapıldı.

11 Kasım 2021 Perşembe 00:21
ATA’YI SAYGI iLE ANDIK

Tüm ülkede olduğu gibi Yozgat’ta da Ulu Önder Atatürk,  ölümünün 83. yıl dönümünde törenle ve saygıyla anıldı. Yozgat’ta, Türk halkının kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 83’üncü yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Cumhuriyet Alanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan anma etkinliği, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi 09.05’te çalan sirenle yapılan 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. Soğuk hava şartlarına rağmen çok sayıda öğrenci ve vatandaşların katılımıyla yapılan anma etkinliği ile Atatürk’ün ölümsüzlüğü bir kez daha vurgulandı. Cumhuriyet Alanı’ndaki etkinliğin ardından Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve protokol üyeleri Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa katılarak, resim sergisini gezdiler. Hazırlanan programda, öğrenciler ‘Anadolu’dan Yeşeren Umut Atatürk’ adlı oratoryo gösterisi sergiledi, Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve türküler söylendi. Yozgat’ta saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okunarak, bayraklar yarıya indirildi. Anma programına, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri, askeri personel ve öğrenciler de katıldı. •Sümeyye İlhan•

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