Ata’yı karşılayacağız

ATATÜRK’ün Yozgat’a gelişinin 96’ıncı yıldönümü nedeniyle bugün Saat 10.00’da Cumhuriyet Alanı’nda tören düzenlenecek. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal marşımızın okunmasıyla başlayacak olan tören, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcuları tarafından Atatürk'ü temsilen getirilecek olan Tük Bayrağı’nın Yozgat valisi Ziya Polat'a teslim edilmesiyle devam edilecek. Günün anlam ve önemini içeren konuşmaların ardından Atatürk'ün Yozgat'a gelişindeki hitabı ve Yozgatlıların verdiği cevap okunduktan sonra tören tamamlanacak. Yozgat Valisi Ziya Polat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yozgat’a teşriflerinin 96. Yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Cumhuriyetimizin kurucusu ve milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 96 yıl önce 15 Ekim 1924 tarihinde İlimize teşrif etmiştir. Bu şehrin kadirşinas insanları Ata’sını tarifi imkansız heyecan ve sevgiyle karşılamış, şehrimizi onurlandırmasının mutluluğunu yaşamışlardır’’ dedi. Vali Polat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yozgat’a teşrifinin 96. yıldönümünü ayrı bir gurur ve kıvanç vesilesi olarak coşkuyla kutlanacağına vurgu yaparak, ‘’Bir yandan da onun ülkemiz için gösterdiği muasır medeniyetler seviyesi hedefine, emin adımlarla ilerlemenin haklı gururunu yaşıyor ve bu yolda var gücümüzle çalışıyoruz. 15 Ekim tarihi, Yozgat’ın gurur duyduğu günlerden biri olması nedeniyle her yıl halkımız tarafından büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır’’ diye konuştu. Vali Polat, Yozgat halkının, onun çizdiği yoldan ve Cumhuriyet değerlerinden vazgeçmeden, birlik ve beraberlik ruhuyla, bugün de vatanımızı ve milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücüyle çalışma azmi ve kararlılığında olduğunu kaydetti. Vali Polat mesajını, ‘’Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle yâd ediyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz’’ ifadeleriyle tamamladı.