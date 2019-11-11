Atatürk’ün naaşı ve Bozok

Haberde, '15 sene evvel 10 Kasım sabahı hayata gözlerini kapayan Türkiye Cumhuriyetinin başkanı Atatürk'ün aziz naşı, ebedi istiratgahı olan Anıtkabire defnedilmiştir. Bu münasebetle sabahın erken saatende başlayan ve görülmemiş bir insan selinin katıldığı tören Sayın Reisicumhurumuz Celal Bayar'ın bir hitabesi ile saat 11'de sona ermiş ve Atatürk'ün aziz naşı Anıt Kabirdeki ebedi istirahatgahına konulmuştur.' ifadelerine yer verildi.



