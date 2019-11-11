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Atatürk’ün naaşı ve Bozok

YOZGAT'ın ilk gazetecilerinden Abbas Sayar'ın sahibi olduğu, 11 Kasım 1951 tarihli Bozok gazetesinde, 'Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e nakil' haberi, ''Atatürk'ün Aziz naaşı Muazzam ve görülmemiş bir törenle Ebedi istirahatgahına tevdi edildi' başlığı ile verildi.

Atatürk’ün naaşı ve Bozok

YOZGAT'ın ilk gazetecilerinden Abbas Sayar'ın sahibi olduğu, 11 Kasım 1951 tarihli Bozok gazetesinde, 'Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e nakil' haberi, ''Atatürk'ün Aziz naaşı Muazzam ve görülmemiş bir törenle Ebedi istirahatgahına tevdi edildi' başlığı ile verildi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Atatürk’ün naaşı ve Bozok

Haberde, '15 sene evvel 10 Kasım sabahı hayata gözlerini kapayan Türkiye Cumhuriyetinin başkanı Atatürk'ün aziz naşı, ebedi istiratgahı olan Anıtkabire defnedilmiştir. Bu münasebetle sabahın erken saatende başlayan ve görülmemiş bir insan selinin katıldığı tören Sayın Reisicumhurumuz Celal Bayar'ın bir hitabesi ile saat 11'de sona ermiş ve Atatürk'ün aziz naşı Anıt Kabirdeki ebedi istirahatgahına konulmuştur.' ifadelerine yer verildi.

 

Son Güncelleme: 11.11.2019 09:47
Anahtar Kelimeler:
Atatürk’ün Naşı Ve Bozok
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