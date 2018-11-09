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Atatürk Yolunda Çalışmalara Devam

HATTUŞAŞ Bölgesini Kapadokya'ya bağlayan Atatürk Yolu'nun Yozgat şehir merkezinden geçen kesimlerinde başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor.

Atatürk Yolunda Çalışmalara Devam

HATTUŞAŞ Bölgesini Kapadokya'ya bağlayan Atatürk Yolu'nun Yozgat şehir merkezinden geçen kesimlerinde başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor.

09 Kasım 2018 Cuma 08:13
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Atatürk Yolunda Çalışmalara Devam

Atatürk Yolu'nun Yozgat Şehir merkezinden geçen kesiminin, E-88 Karayolu'ndan Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesine kadar olan kesiminde Karayolları tarafından yenileme, genişletme, düzenleme çalışmaları süründürülüyor. Uluslararası E-88 Karayolundaki çalışmalar devam ederken, Karayolları tarafından Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu'nun Cemil Çiçek Bulvarı kesiminde başlattığı yenileme çalışmalarında önemli mesafe alındı.  Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki bölgede gidiş-dönüşlü olarak gerçekleştirilmeye çalışılan yenileme çalışmaları kapsamında Fen Lisesi kavşağı ile birlikte diğer kavşaklarda da düzenleme yapılıyor. Karayolları ekipleri, E-88 Karayolu ile Atatürk Yolu'nun kesiştiği Kavşaktan Kredi Yurtlar Kurumu Yükseköğrenim Yurdu arasındaki kesimde çalışma yapması nedeniyle bazı kesimlerde ulaşım, kontrollü sağlanıyor. 

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Atatürk Yolunda Çalışmalara Devam
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