Atatürk Yolunda Çalışmalara Devam

Atatürk Yolu'nun Yozgat Şehir merkezinden geçen kesiminin, E-88 Karayolu'ndan Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesine kadar olan kesiminde Karayolları tarafından yenileme, genişletme, düzenleme çalışmaları süründürülüyor. Uluslararası E-88 Karayolundaki çalışmalar devam ederken, Karayolları tarafından Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu'nun Cemil Çiçek Bulvarı kesiminde başlattığı yenileme çalışmalarında önemli mesafe alındı. Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki bölgede gidiş-dönüşlü olarak gerçekleştirilmeye çalışılan yenileme çalışmaları kapsamında Fen Lisesi kavşağı ile birlikte diğer kavşaklarda da düzenleme yapılıyor. Karayolları ekipleri, E-88 Karayolu ile Atatürk Yolu'nun kesiştiği Kavşaktan Kredi Yurtlar Kurumu Yükseköğrenim Yurdu arasındaki kesimde çalışma yapması nedeniyle bazı kesimlerde ulaşım, kontrollü sağlanıyor.