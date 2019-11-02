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Atatürk ve Kadın Eğitimi anlatıldı

YOZGAT Türk Ocağı tarafından Cumhuriyet ve Kültür Haftası kapsamında düzenlenen konferansta Atatürk ve Kadın Eğitimi anlatıldı.

Atatürk ve Kadın Eğitimi anlatıldı

YOZGAT Türk Ocağı tarafından Cumhuriyet ve Kültür Haftası kapsamında düzenlenen konferansta Atatürk ve Kadın Eğitimi anlatıldı.

02 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Atatürk ve Kadın Eğitimi anlatıldı

Sedefler Düğün Salonunda gerçekleşen konferansın konuşmacısı Prof.Dr. Tayyip Duman oldu. Konferansta katılımcılara Osmanlı döneminde toplumda kadının rolü ve kadına sunulan olanaklar ve Cumhuriyet ile birlikte Atatürk tarafından kadınlara verilen haklar, yeni Türk toplumunda kadının yeri gibi konularda bilgiler verildi. Konuşmacı Tayyip Duman, Osmanlı’nın son dönemlerinde birçok aydının kadın ve toplum ile ilgili proje ve fikirler sunduğunu, Atatürk’ün de bu tarihlerden itibaren bu fikir, öneri ve projeleri dikkatle takip ettiğini belirtti. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte, Türk milletinin yeniden derlenip toparlanabilmesi, uygar devletlerle aynı düzeye erişebilmesi için kadına da ihtiyaç duyulduğunu anlatan Duman, “Türk kadını özellikle Milli Mücadele’de yazdığı destan ve fedakarlık ile toplumun kalkınmasında, gelişmesinde üstüne düşen rolü herkese göstermiş oldu. Elde ettiği haklarla da hayatın her alanında tıpkı Orta Asya’daki dönemdeki gibi saygın bir yere yükseldi” dedi.
 

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Atatürk Ve Kadın Eğitimi Anlatıldı
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