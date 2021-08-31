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Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Yozgat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi törenlerle kutlandı.

31 Ağustos 2021 Salı 00:05
Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Zafer Bayramı nedeniyle ilk olarak Cumhuriyet Alanı’ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunma törenine il protokolü, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları katıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ali Keven, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, siyasi parti temsilcileri, askeri personel, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı’na Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse dışında, AK Parti, CHP, MHP ve Saadet Partisi tarafından çelenk sunuldu.

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Atatürk Anıtına çelenk Sunuldu
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