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ATA TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, 3 bin 500 yıllık Damlalı Vadisi’nde, genetiği bozulmamış 50 yıllık domates, biber, salatalık ve turp gibi sebze tohumlarını her yıl olduğu gibi bu yıl da toprakla buluşturdu.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 01:11
ATA TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTURULDU

YENİFAKILI Belediye Başkanı Soner Yalçın, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 3 bin 500 yıllık Damlalı Vadisi’nde, genetiği bozulmamış domates, biber, salatalık, turp gibi sebze tohumlarını toprakla buluşturdu. Başkan Yalçın, ‘’Damlalı mevkiinde hormonsuz ata tohumlarımızı toprakla buluşturduk. Genel hastalıkların ve erken yaşlanmanın sorumlusu haline halen hormonlu sebzelere karşı anti ilaç olan bu tohumları hem halkımıza dağıtarak hem kendimiz üretip hem de ata tohumlarımızı gelecek kuşağımıza aktarmaya devam edeceğiz’’ dedi. 
Başkan Yalçın, önceki yıllarda vadide ilk kez gerçekleştirdiği deneme ekiminden büyük verim elde ettiğini, sonraki yıllarda da ekimlere devam ettiğini hatırlattı. Belediye Başkanı seçilmesine rağmen tarımsal faaliyetlerini sürdürüp, bölge çiftçisine de örnek olup, destek veren Başkan Soner Yalçın, halkın 40-50 yıllık özlemine son vermek için çıktığı yolda emin adımlarla ilerliyor. Yalçın, amacımız insanların doğal beslenmeye özendirip, bu sayede birçok hastalığın önüne geçmek olduğunun altını çizdi. Yalçın, tandır başlarında, ören yerlerinde bulduğu domates, biber, salatalık, turp gibi sebzelere ait tohumları yine doğal bir ortamda yetiştirdiği, genetiği bozulmamış tohumlardan elde edilen ürünlerin hem lezzet, hem de aroma olarak diğerlerinden çok farklı ve kaliteli olduğuna vurgu yaptı. Yalçın, "Bulduğumuz tohumları ilçenin gizli bahçesi olarak bilinen Damlalı Vadisi’nde yine doğal ortamlarda yetişmesini sağladık. Hiç beklemediğimiz kadar büyük verim elde ettik. Bu yıl yine ekimlerimizi aynı bölgede gerçekleştirdik’’ diye konuştu. 

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