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Asya'dan Anadolu'ya Türklerin Serüveni

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, belediye tarafından birincisi düzenlenen kitap fuarının son gününde halk Tarihçi Yazar Tufan Gündüz ile bir araya geldi.

24 Mayıs 2022 Salı 00:36
Asya'dan Anadolu'ya Türklerin Serüveni

Fuarda ‘Asya'dan Anadolu'ya Türklerin Serüveni’ adlı söyleşi düzenleyen Gündüz, daha sonra imza etkinliği gerçekleştirdi.  Okurları, yayıncı ve yazarlarla bir araya getirdiklerini belirten Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Sosyal ve kültürel kalkınma projesi olarak gördüğümüz Sorgun Belediyesi 1’inci Kitap fuarı etkinliklerimiz kapsamında Tarihçi Yazar Tufan Gündüz'den Asya'dan Anadolu'ya Türklerin Serüvenini dinledik. Bugün tarihini, geçmişini bilen geleceğine emin adımlarla ilerleyen bir topluluk vardı. Değerli konuğumuza bu verimli söyleşi için teşekkür ederiz. Bu söyleşimizle Kitap Fuarı etkinliklerimizi tamamlamış olduk. Kitap Fuarımızın açılışından bugüne kadar ilgi ve desteklerini esirgemeyen herkese, katılan kıymetli yazar, şair, eğitimci ve kitap stantları görevlilerimize. Her gün fuarımızda stantlarımızı dolduran, etkinliklerimize katılan vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Eksikliğini hissettiğimiz bir projemizi daha gerçekleştirmiş olmaktan dolayı gururlu ve mutluyuz” dedi.  •Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
Asyadan Anadoluya Türklerin Serüveni
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