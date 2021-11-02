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Aspiri ekiyoruz, biçiyoruz faydasını bilmiyoruz

Türkiye’de en fazla nadasa bırakılan tarım alanına sahip iller arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat’ta, bir taraftan nadasa bırakılan tarım alanlarını ekonomiye kazandırmak, diğer taraftan da bitkisel yağ açığını kapatmak üzere 2013 yılından itibaren Aspir bitkisi ekimi yapılıyor.

02 Kasım 2021 Salı 00:13
Aspiri ekiyoruz, biçiyoruz faydasını bilmiyoruz

Önemli bölümü hayvan yemi olarak kullanılan aspir bitkisi, az miktarda ise soğuk sıkma yöntemi ile yemeklik yağı olarak tüketiliyor. Bitkinin aslında çok sayıda faydası bulunuyor. Aspir yağının, kilo verme, yağ yakma ve bronzlaşma etkisi bulunuyor. Eklem ağrılarını da iyileştirdiği vurgulanan aspirden elde edilen sıvı yağ, yemeklerde, kızartma, salata gibi yiyeceklerde tüketilebiliyor. Aynı zamanda, sıcak sıkma ile elde edilen sıvı jet yakıtı olarak da kullanılıyor. Aspir bitkisi, yem olarak büyük, küçük ve kanatlılarda da tercih ediliyor. Hayvanın et, süt, yumurta kalitesini yükseltiyor, hastalıklara karşı direncini artırıyor. Yozgat’ta Aspir yağı genel olarak bilinmiyor. Bilenler, taleplerini farklı yöntemlerle karşılamaya çalışıyor. Yozgat’taki bakliyat satışı yapan işyerlerinde aspir yemlik olarak satılıyor, talep oldukça fazla. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Ankara’da bulunan Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Satış Reyonunda da Aspir yemeklik yağı teneke kutularda satılıyor. *Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya*

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