Sarıkaya Belediyesinin konuşlandırdığı ‘Askıda Ekmek makinası’ açılışlık programına MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, partililer ve vatandaşlarda katıldı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Genel Başkanımızın çağrısı üzerine başlatmış olduğumuz bu proje ile ihtiyaç sahibi ailelerimize günlük 10 ekmek olmak üzere kartlı sistem geliştirdik. Vatandaşlarımızın da yararlanabileceği bu proje ile isteyen kişide katkıda bulunabilir. Nakit paranın da geçerli olduğu proje de isteyen kişi ekmek aldıktan sonra üzerini hayır için bu projeye bırakabilir’’ dedi.

Açıkel, poşetli ekmek şeklinde verilecek hizmette hijyen koşulların da dikkat alındığını vurguladı. Açıkel, ‘’Bu makinanın isim hakkını aldık ve makinanın seri üretime geçerek geniş kitlelerin siparişine açacağız. Askıda ekmek projesi Belediye binamızın önünde hizmete sunulmuştur’’ diye konuştu.

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef de, ‘Askıda Ekmek’ uygulamasının özellikle MHP’li belediyeler tarafından yurt genelinde hayata geçirildiğini, bununla birlikte teşkilatların da projeye yönelik çalışmalarının bulunduğunu ifade etti.