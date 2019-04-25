Askerlere yemekli uğurlama

Yemekte askere gidecek gençlere seslenen Özer, askerlik görevinin herkese nasip olmadığını ve kutsal bir görev olduğunu söyledi. Askerliğin, Türk milleti için onurlu bir görev olduğunu ifade eden Özer, "Biz millet olarak askerliği severek yaparız. Askere, gülerek, eğlenerek gideriz. Vatanı korumak namusumuzu korumaktır. Sizler bu bayrak altında, kutsal görevinizi yaparken bizim gözümüz arkada kalmayacaktır. Sizleri mübarek peygamber ocağına gönderirken görevinizi layıkıyla yapacağınıza inancım tamdır. Vatanı size, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Rabbim sağ salim yuvanıza dönmeyi nasip etsin" dedi.

Askere gidecek gençler de Özer'e teşekkür etti. Program, İlçe Müftüsü Emrah Kandemir'in Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan dua ile son buldu.

